Sempre vicina alla solidarietà, ispirata da profondi sentimenti di fratellanza per offrire aiuto materiale e morale alle persone in difficoltà, la cantante nettunese Carmela Testini ancora una volta in prima linea per aderire alla principale iniziativa di beneficenza promossa dalla fondazione AIRC con l’Aeronautica Militare. “Un dono dal cielo per AIRC” è lo slogan che accompagna per tutto il 2023 le iniziative legate alle celebrazioni del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana, in un progetto ove confluiscono tutte le donazioni su base volontaria da parte del personale militare e civile operante presso le strutture aeronautiche, cittadini ed as­sociazioni per la fornitura di apparecchiature tecnologiche sempre più sofisticate e necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro in dotazione all’IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC, ovvero di assistenza generale a persone in difficoltà. In linea con analoghe manifestazioni solidali in corso di svolgimento in tutta Italia, l’Associazione Arma Aeronautica di Nettuno Anzio, presente da lunghi anni sul territorio, in stretto coordinamento con la Presidenza regionale e nazionale del medesimo sodalizio, ha organizzato un concerto di beneficenza per mercoledì 21 giugno 2023, con inizio alle ore 20,30 presso il Teatro Artemisio di Velletri, il cui ricavato sarà destinato all’AIRC e all’Associazione Donne Operate al Seno (ANDOS) – entrambe operanti nel territorio di Velletri. La cantante Carmela Testini, reduce dalla sua partecipazione a The Voice Senior 2023, è artista poliedrica ed oltre al canto è nota quale attrice teatrale in commedie brillanti e drammatiche in aggiunta a quelle musicali. In passato è stata anche Direttrice del “FOLK CHORUS”, nell’ambito di un progetto di studio di canti popolari regionali italiani presso l’università di Damasco in Siria. Inoltre, grazie alla sua rilevante esperienza artistica maturata in contesti nazionali ed internazionali, è riuscita a ottenere premi e prestigiosi riconoscimenti, inclusa la medaglia d’oro e coppa assoluta nella competizione nazionale Performer Cup svoltasi a Catania nell’anno 2021 in aggiunta a importanti piazzamenti in numerose competizioni nazionali. Nel ricchissimo repertorio canoro proposto nel concerto, facilitato dalla sua ampia estensione vocale, profonda, intensa e ricca di armonici, sarà accompagnata dalle spettacolari evoluzioni delle ballerine della Scuola di danza “Fuoricentro” di Simona Crivellone, spaziando in quel lungo volo che l’ha portata a viaggiare con la … musica, per riempire con le sue emozioni il contenitore della vita che ognuno di noi coltiva ogni giorno, con il desiderio di esprimere a tutti i presenti i sentimenti di una donna da sempre al fianco di un Ufficiale Pilota dell’Aeronautica Militare, ma anche direttamente coinvolta e per questo capace di offrire con il suo esempio un messaggio di forza e speranza a chi quotidianamente combatte la più dura delle battaglie. Ecco allora il nascere della affascinante magia del concerto di Carmela Testini permeato sull’esaltazione della voce come potente strumento di diffusione di sentimenti solidaristici, che vuole essere anche fonte di ispirazione sociale per supportare le potenzialità umane nella loro più elevata capacità di donarsi agli altri divulgando sentimenti nascosti che spesso solo con le parole della musica è possibile manifestare. Uno spettacolo musicale raffinato che nel segno della solidarietà voluta dall’Aeronautica Militare e dall’AIRC stupirà il pubblico, facendolo diventare passeggero di quel volo spettacolare che solca l’arco della nostra vita, con le debolezze e i punti di forza che ne animano le scelte per vivere emozioni ed aprire la mente verso mondi incantevoli, dove l’essenza umana e i suoi bisogni vitali superano l’essenzialità per proiettarsi nei più reconditi sentimenti della purezza dell’immagine proiettata sullo schermo, voluta dagli ideatori del concerto e che ognuno di noi riassume nel proprio io. Il filo conduttore dell’evento rientra pienamente in un ambito artistico multidisciplinare incentrato sulla musica d’autore, che mette in relazione più stili canori e brani che hanno fatto la storia della tradizione musicale italiana ed internazionale, pur muovendosi nell’era contemporanea, con il desiderio di rivelare la potenzialità espressiva della voce dando valore alla poetica del gesto artistico. Il concerto sarà preceduto da una parte dedicata agli interventi istituzionali per omaggiare il centesimo anniversario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana. Seguirà l’intonazione dell’inno nazionale a cura delle Sorelle della C.R.I. e poi l’inizio dello spettacolo vero e proprio, ideato, condotto e diretto dai 2UE IN CONCERTO, noti cantanti e produttori di spettacoli, come “Stars & Music”, del quale Carmela Testini è anche co-protagonista e che li hanno visti interpreti con esibizioni di rilievo in Italia e all’estero con la loro voce piena e proiettata all’universalità del linguaggio musicale. Il quadro degli artisti si completa con l’intervento del noto tenore Jo Arena e delle attrici Deborah Niscola, Maresa Minati, Cinzia Bravo, nonché con l’ospite d’eccezione – Marco Mingardi, reduce dal suo strepitoso successo quale vincitore dell’ultima edizione di “Tu si que vales“, per una serata di beneficenza che ci si augura possa essere davvero speciale. In un contesto sociale che richiede la valorizzazione del particolare ruolo svolto dalle organizzazioni che si ispirano alla ricerca oncologica e all’aiuto alle persone in difficoltà, l’evento di beneficienza descritto intende abbracciare idealmente gli artisti che gratuitamente hanno voluto onorare la serata ed il pubblico che interverrà, nell’ottica dei nobili intendimenti che hanno incoraggiato l’accordo in premessa.

L’Aeronautica Militare Italiana, l’Associazione Arma Aeronautica, l’AIRC, l’ANDOS e Carmela Testini attendono il pubblico agli stand posizionati all’ingresso del Teatro Artemisio Gian Maria Volontè di Velletri, mercoledì 21 giugno 2023, con inizio concerto alle ore venti e trenta per contribuire, grazie alle donazioni, a sostenere la ricerca oncologica.

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI INVITI E DONAZIONI

e-mail: nettunoanzio.209@assoaeronautica.it * cell.: 3917550760