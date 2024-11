Ultimo la dedica per il figlio Enea è commovente, boom di like per il cantante: “Davvero emozionante”

Il messaggio commovente del cantante Ultimo per suo figlio Enea: boom di like e il commento di Jacqueline De Giacomo.

In un’epoca in cui la privacy sembra essere un lusso sempre più raro, soprattutto per le figure pubbliche, la coppia formata dal cantautore Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si distingue per la sua riservatezza.

La scelta di vivere lontano dai riflettori, specialmente in un momento così delicato come quello della gravidanza, è una testimonianza del loro desiderio di proteggere i momenti più intimi e personali.

La dedica di Ultimo per suo figlio

Da qualche mese a questa parte, Ultimo e Jacqueline hanno scelto New York come loro dimora temporanea. La Grande Mela offre non solo uno scenario vibrante per chiunque decida di viverci ma rappresenta anche un luogo dove poter godere di una maggiore discrezione, lontani dagli occhi indiscreti del pubblico italiano. Questa decisione sottolinea ulteriormente il desiderio della coppia di vivere questo periodo così speciale nella massima tranquillità.

Nonostante il silenzio mantenuto sulla vita privata, Ultimo ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram un post che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Una foto che lo ritrae sdraiato sulla spiaggia dopo una corsa con le braccia spalancate in segno di vittoria è accompagnata da versi dolci ed evocativi dedicati al figlio Enea. Questo gesto ha permesso ai fan di intuire non solo il nome del bambino, precedentemente svelato da Antonello Venditti durante una puntata di Domenica In, ma anche lo stato d’animo del cantautore in questo momento così importante della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Le parole scelte da Ultimo per descrivere i suoi sentimenti nei confronti del figlio sono cariche d’amore e aspettative. Attraverso i suoi versi traspare il desiderio profondo di essere una guida per Enea, offrendogli tutto ciò che può rendere la sua vita ricca ed emozionante. L’intensità emotiva delle sue parole suggerisce quanto sia forte il legame già esistente tra padre e figlio ancor prima della nascita.

Jacqueline Luna Di Giacomo non è rimasta indifferente al gesto d’amore compiuto da Ultimo attraverso i social media. Condividendo il post nelle sue storie Instagram con l’aggiunta delle parole “Un super papi”, ha manifestato tutto il suo sostegno e ammirazione nei confronti del compagno. Questo piccolo ma significativo gesto conferma la solidità della loro relazione basata su affetto reciproco e supporto incondizionato.

Attraverso questi piccoli indizi lasciati sui social media dalla coppia si può intravedere la gioia immensa che sta accompagnando questo momento tanto atteso delle loro vite. Nonostante abbiano deciso di mantenere un basso profilo riguardo alla nascita del loro primo figlio Enea, è chiaro che l’amore che li lega è più forte che mai.