Ultimate Championship, oggi al via il ‘Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli
(Adnkronos) – Tutto pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 11 settembre, inizia a Budapest l’Ultimate Championship, prima edizione del ‘Mondiale dei Mondiali’ di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare – dai 100 metri al salto in lungo – i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l’infortunio rimediato agli Europei di Birmingham) e Gianmarco Tamberi (fresco di oro nella rassegna continentale e ai Giochi del Mediterraneo). Ecco gli atleti italiani impegnati nelle gare, gli orari e dove vederle in tv e streaming.
Ecco il programma e gli italiani in gara all’Ultimate Championship, il Mondiale dei Mondiali di atletica:
Venerdì 11 settembre
19:08 – 4×100 mista
19:13 – salto in alto femminile
19:19 – 400 metri maschile (semifinale)
19:23 – martello maschile
20:04 – 100hs femminili (semifinale)
20:08 – salto con l’asta maschile
20:21 – 110hs maschili (semifinale)
20:36 – 5000 metri maschili
20:53 – salto in lungo femminile – Iapichino
20:57 – 800 metri femminili (semifinale) – Coiro
21:20 – 100hs femminili
21:49 – 110hs maschili
Sabato 12 settembre
18:08 – 400 metri femminili
18:13 – giavellotto femminile
18:18 – 400 metri maschili
18:26 – 800 metri maschili (semifinale) – Pernici
:43 – salto con l’asta femminile
18:46 – 400hs femminili (semifinale) – Folorunso
19:04 – 100 metri femminili (semifinale) – Dosso
19:21 – 100 metri maschili (semifinale) – Jacobs
19:36 – 1500 metri femminili
19:44 – salto in lungo maschile
19:57 – 400hs maschili
20:18 – 800 metri femminili – ev. Coiro
20:38 – 100 metri femminili – ev. Dosso
20:49 – 100 metri maschili – ev. Jacobs
Domenica 13 settembre
18:08 – 400hs femminili – ev. Folorunso
18:13 – giavellotto maschile
18:18 – 200 metri maschili (semifinale)
18:36 – 400hs maschili
18:44 – 200 metri femminili (semifinale)
19:04 – salto in alto maschile – Tamberi
19:10 – 5000 metri femminili
19:34 – salto triplo femminile – Derkach
19:41 – 800 metri maschili – ev. Pernici
19:53 – 4×400 mista – Italia
20:12 – 1500 metri maschili
20:38 -200 metri maschili
20:49 – 200 metri femminili
L’Ultimate Championship è una sorta di ‘super finale’ della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.
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