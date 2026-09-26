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Ucraina, Zelensky: “Escalation quotidiana da parte di Mosca, in raid della notte due morti e 14 feriti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Contro l’Ucraina la Russia è impegnata in una escalation quotidiana, denuncia Volodymir Zelensky in un post in cui rende noto che negli attacchi delle forze di Mosca della scorsa notte sono state ferite 14 persone e due, a Zaporizhzhia, sono state uccise. I raid hanno colpito anche le regioni di Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv. Un asilo è stato danneggiato a Kiev, un liceo nella regione della capitale, l’edificio di una università a Kharkiv, e infrastrutture dell’energia nelle regioni di Poltava, Mykolaiv Vinnytsia. “Se i russi hanno deciso di rendere ancora più brutali i loro attacchi, il mondo deve scegliere risposte più decise per evitare che la guerra si estenda ulteriormente”, ha aggiunto il Presidente dell’Ucraina.  

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