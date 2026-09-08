Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ucraina, von der Leyen “Ok dagli Stati Ue alla deroga per l’acquisto di Patriot”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme al segretario generale
della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l’accordo raggiunto
dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all’Ucraina di
acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea
Patriot”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen su X. “Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro
permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli
attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4
miliardi di euro già erogati nell’ambito del prestito di sostegno
all’Ucraina, anche per la difesa aerea”, precisa. “Continueremo a
lavorare fianco a fianco per sostenere l’Ucraina e rafforzare la
postura di difesa dell’Europa”, conclude.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mondiali 2026, per Sisal esordio facile per le favorite Spagna e Francia

15 Giugno 2026

Caos Roma-Lazio, quando si gioca? Le ultime dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio

14 Maggio 2026

Pomezia, venerdì 13 ottobre verrà inaugurata l’area giochi “Alla scoperta dell’Eneide”

11 Ottobre 2017

Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

26 Aprile 2026
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno