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Ucraina-Russia, Trump annuncia tregua di 3 giorni: “Ci avviciniamo a soluzione guerra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ”un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina”. Sul suo Truth Social Trump ha affermato che ”in Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo importante nella Seconda Guerra Mondiale”. 

Trump ha spiegato che ”questo cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di mille prigionieri tra i due Paesi. Questa richiesta è stata avanzata direttamente da me e apprezzo molto l’accordo raggiunto dal presidente Vladimir Putin e dal presidente Volodymyr Zelensky”. 

Trump ha inoltre scritto che “i colloqui per porre fine al conflitto” in Ucraina, ”il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, proseguono e ci stiamo avvicinando sempre di più a una soluzione”. E ha aggiunto, riferendosi alla tregua di tre giorni: “Spero che questo sia l’inizio della fine di una guerra lunga, sanguinosa e combattuta duramente”. 

Ieri il Cremlino aveva affermato che, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarebbe entrata in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l’Ucraina. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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