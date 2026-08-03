Ucraina-Russia, almeno 14 morti negli attacchi tra Kiev e Mosca

(Adnkronos) – Secondo quanto riferito dalle autorità di entrambi i Paesi, gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno nove morti, mentre gli attacchi russi contro l’Ucraina ne hanno provocati almeno cinque. Lo scambio avviene in un contesto in cui sia Mosca che Kiev mostrano segnali di un’intensificazione degli attacchi reciproci, a quasi quattro anni e mezzo dall’inizio di una guerra estenuante.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, quest’anno il numero di vittime civili in Ucraina è aumentato vertiginosamente, a causa dell’intensificarsi dell’uso da parte della Russia di missili a lungo raggio difficili da intercettare. Nel frattempo, Kiev ha lanciato ondate di attacchi di rappresaglia contro la Russia, anche contro impianti energetici e magazzini al dettaglio, nel tentativo di fare pressione su Mosca affinché avvii negoziati per porre fine alla sua offensiva.

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