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Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev nella notte: due morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) – I raid russi di questa notte su Kiev hanno ucciso due persone e ne hanno ferite almeno altre cinque, tra cui un bambino, secondo quanto riferito giovedì dai servizi di emergenza ucraini, dopo che le esplosioni hanno scosso la capitale poco dopo la mezzanotte. L’attacco è l’ultimo di una serie di bombardamenti quasi quotidiani da parte della Russia contro le città ucraine, mentre Mosca prosegue la sua invasione, giunta ormai al quinto anno. 

Ucraina: media, ‘droni di Kiev hanno colpito base aerea russa di Engels’ 

La base aerea russa Engels-2 nell’oblast di Saratov sarebbe stata colpita da droni ucraini nella notte, secondo quanto riportato dai canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un incendio divampare nella zona della base aerea. I canali Telegram di monitoraggio della guerra hanno geolocalizzato gli incendi, facendoli apparire provenienti dall’installazione militare. 

Alcuni droni sono stati avvistati sorvolare la città di Engels, mentre si segnalavano esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. Sono stati inoltre avvistati incendi in alcune case e in un edificio residenziale della città, presumibilmente causati dall’abbattimento di droni. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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