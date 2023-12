Ucraina, missili russi su Kiev: 4 feriti nell’attacco

(Adnkronos) – Un attacco missilistico russo, nelle prime ore del mattino, ha ferito quattro persone nel quartiere Darnytskyi di Kiev, in Ucraina. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Serhii Popko. "Questa mattina il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Kiev", ha scritto su Telegram. "Lo scenario era simile a quello di esattamente un mese fa, l'11 novembre, quando furono lanciati missili balistici sulla capitale". Le forze ucraine hanno abbattuto tutti i 18 droni Shahed e tutti gli otto missili balistici lanciati dalla Russia, ha riferito l'aeronautica di Kiev, secondo cui, i razzi sono stati lanciati contro l'oblast di Kiev intorno alle 4 del mattino, probabilmente dalla regione russa di Bryansk, mentre i droni sono partiti dalla Crimea. Un uomo di 31 anni ha riportato ferite da schegge, mentre i frammenti dei missili hanno causato danni anche in città, provocando un incendio in un edificio residenziale incompiuto, ha detto Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev. La Russia ha perso 339.850 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo che nel numero sono comprese le 1.030 vittime delle forze russe nell'ultimo giorno. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 5.655 carri armati, 10.560 veicoli corazzati da combattimento, 10.636 veicoli e serbatoi di carburante, 8.070 sistemi di artiglieria, 919 sistemi di razzi a lancio multiplo, 605 sistemi di difesa aerea, 324 aerei, 324 elicotteri, 6.154 droni, 22 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

