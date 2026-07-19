Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: lanciati decine di missili balistici e 125 droni

(Adnkronos) – È di almeno un morto e 15 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico e con droni lanciato dalla Russia nella notte contro Kiev, uno dei più pesanti dall’inizio della guerra. Secondo le autorità ucraine, sei dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre cinque persone sono state tratte in salvo da edifici danneggiati.

L’Aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato complessivamente 125 droni di vario tipo, tra cui Shahed, Gerbera e Italmas, oltre a 41 missili. La difesa aerea di Kiev ha dichiarato di aver neutralizzato 108 droni e 18 missili. Tra i vettori impiegati da Mosca figurano 10 missili ipersonici antinave 3M22 Zircon, 25 missili balistici Iskander-M/S-400, tre missili antinave Onyx e tre missili guidati per aerei Kh-59/69, oltre ai droni d’attacco.

Secondo i canali di monitoraggio ucraini, contro Kiev sono stati diretti 31 missili balistici e otto missili ipersonici Zircon nell’arco di poco più di un’ora. Le esplosioni sono iniziate intorno all’1.30 locali e sono proseguite fino alle 2.38, mentre l’Aeronautica ucraina segnalava diverse ondate di missili in arrivo verso la capitale.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di danni e incendi in numerosi quartieri della città. Nel distretto di Dniprovskyi sono andati a fuoco un dormitorio, un centro commerciale e diversi veicoli. A Solomyanskyi un missile ha colpito un edificio residenziale, provocando incendi in un supermercato e in altre strutture. Danni sono stati segnalati anche nei quartieri di Shevchenkivskyi, Desnyanskyi e Sviatoshynskyi.

Colpita anche la regione di Kiev, dove sono divampati incendi in magazzini e in un centro logistico nei pressi di Bucha. La stazione della metropolitana di Lukianivska è stata temporaneamente chiusa dopo che un’esplosione ha danneggiato un ingresso.

“Durante la notte la Russia ha condotto uno dei più grandi attacchi con missili balistici contro Kiev”, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando il lancio di “oltre 40 missili di vario tipo, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d’attacco”.

Secondo Zelensky, il bilancio provvisorio è di “una persona uccisa a Kiev e nella regione circostante e 16 feriti”, precisando che i feriti stanno ricevendo assistenza medica e che le operazioni di soccorso sono ancora in corso in tre località con il coinvolgimento di circa 600 operatori. Il presidente ucraino ha riferito che, nel corso dell’ultima settimana, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina circa “1.450 droni d’attacco, oltre 1.640 bombe aeree guidate e 99 missili di vario tipo”. Attacchi sono stati registrati, secondo Zelensky, nelle regioni di Odessa, Zaporizhzhia, Sumy e Chernihiv, oltre che in numerose altre aree del Paese.

“La protezione dai missili balistici è oggi la nostra priorità assoluta”, ha scritto il leader ucraino, sottolineando la necessità di nuovi intercettori e ringraziando i Paesi che stanno garantendo la fornitura di sistemi anti-balistici. “Questi aiuti stanno letteralmente salvando vite durante ogni massiccio attacco russo”, ha aggiunto. Zelensky ha infine chiesto di mantenere alta la pressione internazionale su Mosca, avvertendo che ritardi nell’adozione di nuove misure consentono alla Russia “di pianificare non solo nuovi attacchi contro la nostra popolazione, ma anche modi per aggirare le nuove sanzioni”.

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