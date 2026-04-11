Ucraina, attacco russo su Odessa poco prima tregua Pasqua: 2 morti

(Adnkronos) – Ancora attacchi in Ucraina oggi, sabato 11 aprile, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo previsto per la Pasqua ortodossa annunciato da Mosca e destinata a entrare in vigore nel pomeriggio.

Secondo le ultime informazioni diffuse dalle autorità ucraine, si sono registrati raid russi in diverse regioni del Paese, con vittime e feriti tra la popolazione civile, in particolare nelle aree centrali e orientali. Due persone sono state uccise e altre due ferite in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale nella città ucraina di Odessa, nel sud del Paese, ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare locale, Sergiy Lysak.

La tregua annunciata dal Cremlino dovrebbe iniziare alle 16 ora locale (15 in Italia) dell’11 aprile e proseguire fino alla mezzanotte del 12 aprile, con l’ordine alle forze russe di sospendere temporaneamente le operazioni militari, pur restando pronte a rispondere a eventuali provocazioni.

Sul fronte politico, Kiev ha ribadito la disponibilità a rispettare il cessate il fuoco e ha parlato di possibili “progressi” nei negoziati, anche se il quadro resta incerto e le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di responsabilità nell’escalation del conflitto.

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