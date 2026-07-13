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Uccide la moglie malata e si toglie la vita: tragedia familiare a Bologna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un omicidio-suicidio sarebbe avvenuto in un appartamento in via Shakespeare a Bologna sabato mattina. A darne notizia è il Resto del Carlino.  

Secondo i primi accertamenti, Roberto Rizzioli, 81 anni, avrebbe esploso due colpi di pistola, regolarmente detenuta, contro la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che si trovava a letto. Avrebbe poi rivolto l’arma contro se stesso, esplodendo un terzo colpo. 

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno trovato i corpi e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è che il gesto possa essere stato determinato dalle gravi condizioni di salute della donna, che, secondo quanto emerso dai primi riscontri, era affetta da una grave malattia. Le indagini sono in corso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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