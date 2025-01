Tutti stanno sfruttando l’IA per scrivere il curriculum: chi non si adatta faticherà a trovare lavoro

Abbiamo un alleato inaspettato nella ricerca di un’occupazione, l’Intelligenza Artificiale. Può aiutarci a scrivere un curriculum vitae vincente.

Da una parte le accuse all’IA di volerci “rubare” il lavoro, dall’altra la consapevolezza che se usata con saggezza questa nuova tecnologia può essere utile e migliorare la qualità della vita. In che modo? Aumentando le probabilità di assunzione, ad esempio.

Il curriculum vitae può fare la differenza. Il reclutatore avrà questo strumento a disposizione per prendere una decisione in pochi secondi, contattare il candidato per un colloquio o scartarlo perché la prima impressione non ha convinto. Questa prima impressione è data da parole scritte nere su bianco su un curriculum cartaceo oppure digitale. Da una rapida occhiata potrebbe dipendere il futuro lavorativo e, di conseguenza, anche la vita privata.

Si capisce bene come sia fondamentale compilare correttamente il CV da inviare all’azienda di interesse ma spesso proprio qui si cade in errori che cancelleranno qualsiasi opportunità di assunzione. Arriva in aiuto l’Intelligenza Artificiale, un sistema capace di creare un curriculum vincente in poco tempo (dagli 8 ai 15 secondi). Bisogna sapere, però, cosa chiedere all’IA e in che modo sfruttare le potenzialità di un programma come, ad esempio, Chat GPT.

Cosa chiedere a Chat GPT per creare il curriculum perfetto

L’Intelligenza Artificiale è in grado di reperire informazioni già scritte dal candidato e di raccogliere tutti i suggerimenti online relativi a “come scrivere un curriculum vincente” per elaborarli ed estrapolare le nozioni più importanti. Il candidato riferendo all’IA le parole dell’inserzione a cui si sta rispondendo riceverà supporto nelle diverse fai di stesura del curriculum vitae.

Chat GPT è in grado di dare suggerimenti e idee per decidere cosa scrivere e aiuta a formulare in modo alternativo competenze, esperienze, talenti in modo tale da evitare ripetizioni e rendendo il CV più dinamico. Basterà riferire un concetto e chiedere all’IA di elaborarlo in modo differente aggiustando frasi che non convincono o aggiungendo dettagli che potrebbero essere utili in relazione al ruolo da ricoprire.

Si potrebbe chiedere a Chat GPT, ad esempio, di scrivere un paragrafo persuasivo partendo da una lista di concetti chiave oppure di migliorare il registro. L’aspetto più importante di un curriculum, il profilo di base della candidatura, può diventare più efficace grazie all’Intelligenza Artificiale chiedendogli di generare diverse versioni basandosi su contenuti e parole chiavi che si forniranno. Concludiamo ricordando che Chat GPT deve essere usato come supporto non come sostituto. Può permettere di ottenere risultati migliori ma solo se si aggiungerà autenticità ai suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale.