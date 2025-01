Tutti stanno mettendo delle bustine di tè sul cruscotto: il trucco (virale) per evitare una multa salatissima

Se vedi delle bustine di tè posizionate sul cruscotto dell’auto non pensare subito a qualche stramberia: è un trucco che può evitarti una multa pesante.

Una bustina di tè sul cruscotto per evitare una multa salatissima? Detta così, l’associazione di idee appare una pura e semplice assurdità. E no, non si tratta di uno sciocco rito scaramantico – dal quale non c’è da aspettarsi nulla di buono, al contrario – o di qualche stravagante escamotage psicologico in chiave anti-ansia.

Nulla di tutto questo. Il tè, lo sappiamo, è un’antica bevanda dalle molte proprietà e dai tanti benefici. Consumare regolarmente tè nero o tè verde, ad esempio, sembra in grado di ridurre i livelli colesterolo e assolve una importante funzione diuretica, antiossidante e protettiva per il nostro organismo. Ma non risulta che ci aiuti a evitare le multe.

Facili ironie a parte, il metodo della bustina di tè da collocare sul cruscotto della macchina – iniziamo già a spoilerare – ha piuttosto un effetto indiretto sulla possibilità o meno di prendersi una multa salata. In che senso? Lo vedremo subito. Ecco come funziona il trucco virale delle bustine di tè sul cruscotto.

Bustine da tè sul cruscotto: come funziona il trucco virale anti-multe

Tutti gli automobilisti sanno bene che con l’arrivo dell’inverno si presenta il problema della condensa che va ad accumularsi sul parabrezza della macchina. Un fenomeno che all’origine ha la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’auto, con la conseguente riduzione di visibilità durante la guida. Ma non finisce qui.

Per il codice stradale guidare con il parabrezza ostruito da condensa o ghiaccio non è semplicemente un fatto privato. È considerato un comportamento pericoloso. Conseguenza: chi si fa sorprendere con il parabrezza in queste condizioni rischia una multa di 173 euro e la decurtazione di punti sulla patente di guida. È qui che entra in gioco la nostra bustina di tè.

Sì, perché bisogna sapere che le bustine di tè – specialmente quelle non utilizzate – hanno un’interessante proprietà naturale: assorbono l’umidità presente nell’aria. Pertanto posizionarle in maniera “tattica” sul cruscotto della macchina può contribuire a diminuire l’umidità interna nel veicolo e a prevenire la formazione della condensa sul parabrezza.

Come anticipato, per ottenere un risultato più efficace faremo meglio a usare bustine di tè asciutte e non utilizzate. Meglio ancora se confezionate in carta. Potremo disporle lungo il cruscotto della nostra auto o nei punti strategici dell’abitacolo, lì dove va ad accumularsi maggiormente l’umidità (pensiamo ai finestrini).

Non si tratta naturalmente solo di evitare una sanzione, ma anche di guidare in sicurezza sulla strada. Quello delle bustine di tè insomma è un trucchetto pratico e a basso costo che potrebbe fare la differenza nei mesi più freddi dell’anno. Non solo salvaportafoglio ma anche salvavita.