Turismo, Aurigemma: Modello Ryder Cup da esempio per Giubileo

“Il turismo rappresenta una voce determinante per l’economia italiana e delle nostre regioni. Per questo, incontri come quelli di oggi sono utili per comprendere al meglio i contesti attuali, le innovazioni e le nuove sfide. Come istituzioni, ritengo che il lavoro principale debba essere quello di rendere il nostro territorio attrattivo, sia per gli imprenditori che vogliono investire, ma anche in termini di grandi eventi. Proprio su quest’ultimo aspetto, è giusto ricordare che pochi giorni fa si è conclusa la ryder cup, una manifestazione golfistica, tra i più prestigiosi eventi sportivi al mondo, che è stata un grande successo, che ha visto la presenza di oltre 270mila persone, senza alcun tipo di problema. Questo risultato lo si deve principalmente alla stretta collaborazione tra le varie istituzioni scese in campo, in particolar modo tra la regione Lazio e il Comune di Roma. E con lo stesso spirito, ci apprestiamo ad affrontare le grandi iniziative future sul nostro territorio, come il Giubileo. Per raggiungere tali obiettivi, dobbiamo fare squadra e avere una visione comune, che deve coinvolgere tutti gli enti competenti, al di là dell’appartenenza politica. Queste importanti manifestazioni, oltre a fornire un ottimo ritorno di immagine, possono generare ricadute positive per il turismo, per l’intero sistema economico, e quindi anche per il tessuto produttivo locale”

Lo dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante il dibattito avvenuto alla fiera del turismo di Rimini