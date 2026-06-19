Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Turchia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Turchia torna in campo ai Mondiali 2026. La Nazionale allenata da Vincenzo Montella sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D. La Turchia è reduce da un pessimo esordio nella rassegna iridata, avendo perso 2-0 contro l’Australia, mentre il Paraguay è stato dominato per 4-1 dagli Stati Uniti. 

 

La sfida tra Turchia e Paraguay è in programma sabato 20 giugno alle 5 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kokcu, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella. 

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; Diego Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. Ct. Alfaro. 

 

Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Attentato a Barcellona, 13 morti e decine di feriti il bilancio provvisorio

17 Agosto 2017

Abuso d’ufficio, il reato in 25 Paesi Ue: da Spagna a Francia, come cambia in Europa

10 Gennaio 2024

Analisi di Arpa Lazio sulle acquee di Torvaianica, i chiarimenti del Comune di Pomezia

27 Settembre 2018

Sinner, polemica a Madrid: “Bisogna rivedere organizzazione”

28 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno