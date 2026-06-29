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Tumori, Vitali (Daiichi Sankyo Italia):”Con MetaLab ascoltiamo pazienti per nuove risposte a bisogni cura”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “L’innovazione rappresenta uno dei pilastri strategici più importanti per Daiichi Sankyo. Oggi siamo fortemente impegnati a migliorare gli standard di cura per i pazienti con tumori metastatici, la cui prospettiva sta cambiando radicalmente. Se iniziamo a parlare di cronicizzazione della malattia, dobbiamo ripensare i modelli di presa in carico, i percorsi di cura e garantire un accesso sempre più equo alle terapie innovative”. Così Mauro Vitali, Vice President Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia, intervenendo alla presentazione della soluzione sviluppata nell’ambito del progetto MetaLAB, promosso da Daiichi Sankyo Italia per migliorare il percorso di cura dei pazienti con tumori metastatici. 

“Il nostro percorso parte dall’ascolto dei pazienti che convivono ogni giorno con un tumore metastatico. Insieme a clinici, istituzioni e associazioni stiamo sviluppando progetti concreti che possano migliorare la qualità di vita delle persone e contribuire anche alla sostenibilità del sistema sanitario”, ha spiegato Vitali. 

“Con la strategia ECHO-M vogliamo fare eco alla voce dei pazienti con tumore metastatico e trasformare i loro bisogni in soluzioni reali. MetaLAB rappresenta proprio questo laboratorio di collaborazione, da cui ha preso forma anche il Patient Navigator Digitale, frutto del lavoro condiviso con le associazioni dei pazienti e un esempio concreto di come l’ascolto possa tradursi in strumenti utili per affrontare le nuove esigenze di chi vive con un tumore metastatico”, ha concluso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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