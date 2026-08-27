Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trump paragonato a Hiltler, il Dipartimento dell’Istruzione Usa pubblica video e poi lo rimuove: polemiche social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gaffe del dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti, che ha pubblicato e poco dopo rimosso da X un video che finiva involontariamente per accostare Donald Trump ad Adolf Hitler. Il filmato si apriva con una scena de “L’ora più buia”, il film del 2017 su Winston Churchill, nella quale il premier britannico, interpretato da Gary Oldman, esclama: “Non si può ragionare con una tigre quando si ha la testa nella sua bocca”.  

Subito dopo compariva un montaggio di immagini di Trump, accompagnato dalla didascalia “Nessuno lo fa come noi” e dall’emoji di una tigre. Il problema è che, nel contesto del film, la “tigre” evocata da Churchill è Hitler e la frase viene pronunciata per respingere l’ipotesi di negoziare con il leader nazista. 

 

L’accostamento è stato rapidamente notato dagli utenti di X, che hanno segnalato come il video finisse così per paragonare Trump a Hitler. Al post è stata aggiunta anche una nota della community che, mostrando una versione più lunga della scena, chiariva il riferimento al dittatore nazista. Il Dipartimento dell’Istruzione ha poco dopo cancellato il contenuto. 

L’episodio si aggiunge alle polemiche e alle gaffe che negli ultimi mesi hanno accompagnato l’uso dei social da parte dell’amministrazione Trump, anche attraverso meme, montaggi e immagini generate con l’intelligenza artificiale. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: “Ue sia coraggiosa”

29 Aprile 2026

Caso Martina Rossi, i due condannati escono dal carcere: affidati ai servizi sociali

4 Marzo 2024

La Juve si sblocca nel 2° tempo, 4-0 al Pisa e ritorno alla vittoria

7 Marzo 2026
Pomezia

Roma, vendeva droga dalla finestra della sua abitazione: arrestato

19 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno