Trump: “L’Italia si è comportata bene, solo un brutto momento”

(Adnkronos) – Donald Trump archivia gli attacchi contro l’Italia e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’Italia si è comportata bene”, dice il presidente degli Stati Uniti al vertice Nato di Ankara. “Tutti i paesi si sono comportati bene, hanno solo avuto un brutto momento”, dice riferendosi al mancato sostegno nei confronti degli Usa nella guerra con l’Iran,

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