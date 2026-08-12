Trump, la portavoce Karoline Leavitt lascia l’incarico. Il presidente: “La capisco”

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La portavoce del presidente degli Usa Donald Trump, Karoline Leavitt, lascerà l’incarico alla fine del mese “per passare più tempo con i suoi bei bambini e la sua famiglia, una decisione che capisco e rispetto assolutamente”. Lo annuncia sul suo social Truth lo stesso presidente americano. Leavitt ha 2 figli: a maggio 2026 ha dato alla luce una bambina, Vivian.

Trump ha avuto quattro portavoce nel corso del suo primo mandato. Leavitt è stata nominata all’inizio del secondo, il 20 gennaio 2025. Sarà ora, scrive Trump, “uno dei miei principali consiglieri esterni” e una “voce influente nel Partito Repubblicano”. Leavitt, conclude Trump, è stata “una vera leader nella Casa Bianca”, dove ha fatto “un lavoro fenomenale”.

“Ricoprire l’incarico di portavoce della Casa Bianca nell’ultimo anno e mezzo è stato l’onore e l’avventura di una vita. Sono immensamente grata al Presidente Trump per avermi concesso così tante straordinarie opportunità, come lavorare nella West Wing e trascorrere innumerevoli ore nello Studio Ovale, volare in giro per il mondo e incontrare leader stranieri e viaggiare attraverso il nostro bellissimo paese incontrando americani di ogni estrazione sociale. Soprattutto, sono riconoscente al Presidente per avermi affidato il privilegio unico di parlare a suo nome dal podio della Casa Bianca. Ho parlato con grande orgoglio dei tanti storici successi di questa Amministrazione, ho provato piacere nel rendere i media liberali responsabili” delle loro affermazioni “e nell’assicurarmi che il popolo americano sentisse la verità sui successi del Presidente Trump”, afferma Leavitt.

“Essere una madre e avere un bambino mentre lavoravo in uno degli incarichi più impegnativi al mondo è stato il momento più gratificante ma anche il più impegnativo della mia vita, per usare un eufemismo. La verità è che da quando sono tornata alla Casa Bianca, dopo la nascita di mia figlia, ho sentito nel mio cuore che non posso essere la migliore mamma che i miei due piccoli figli meritano mentre dedico il tempo, l’energia e l’attenzione costanti richiesti dall’incarico di portavoce della Casa Bianca: è per questo che alla fine ho preso la decisione agrodolce di lasciare la Casa Bianca e intraprendere un nuovo capitolo della mia vita”, spiega Leavitt.

“Il Presidente Trump mi ha chiesto di continuare a servirlo come principale consigliere dall’esterno, e io rimarrò sempre una strenua sostenitrice del movimento MAGA e del Partito Repubblicano. Il nostro paese sta affrontando una minaccia esistenziale da parte di un Partito Democratico sempre più estremista che cerca di distruggere tutto ciò che di grande c’è in America, credo che spetti a tutti noi che teniamo a questo paese combattere contro quella minaccia. La mia lotta sta entrando in una nuova fase, ma è lungi dall’essere finita”, prosegue.

“Grazie ancora al Presidente, alla First Lady e all’intera famiglia Trump per la vostra gentilezza e generosità nel corso degli anni. Grazie alla nostra straordinaria Capo di Gabinetto Susie Wiles per avermi dato potere dal giorno in cui mi ha assunta nella campagna e al gabinetto del Presidente, al mio staff, ai miei colleghi e amici alla Casa Bianca che lavorano così duramente per la nostra nazione. È stato un privilegio servire al fianco di così tante persone di qualità e straordinarie. Non vedo l’ora di sostenerle con entusiasmo nei prossimi due anni e mezzo. E naturalmente, grazie soprattutto a mio marito amorevole e solidale e alla mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto per permettermi di servire in questo ruolo”, conclude.

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