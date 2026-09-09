“Trump ha regalato 45mila dollari in cash a Natalie Harp e ad altre 2 collaboratrici”: polemiche dopo indiscrezione del Wp

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha regalato 45 mila dollari in contanti alla sua assistente esecutiva Natalie

Harp e ad altre due giovani e fedeli collaboratrici della Casa bianca. E’ quanto scrive il ‘Washington

Post’ che cita dei documenti finanziari resi pubblici dall’amministrazione Usa. Nei moduli di dichiarazione, resi pubblici alla fine della scorsa settimana, le tre donne hanno descritto i pagamenti come “regalo in contanti per le festività”. I regali ammontano a circa un terzo dei 150.000 dollari di stipendio che ciascuna di loro percepisce per il proprio incarico alla Casa Bianca, secondo una relazione annuale presentata al Congresso. Richard Painter, ex principale consulente legale per l’etica della Casa Bianca durante la presidenza di George W. Bush e critico di Trump, ha affermato che i pagamenti sembrano violare una legge federale che vieta di integrare gli stipendi dei dipendenti federali con somme provenienti da fonti esterne. “Sta chiaramente cercando di migliorare la loro situazione finanziaria mentre lavorano alla Casa Bianca” e questo “non si può fare”, ha spiegato Painter. Un portavoce della Casa Bianca ha negato che i pagamenti violino qualsiasi norma.

“Il presidente ha da tempo l’abitudine di fare regali di Natale alle persone della sua cerchia, compresi, in alcune occasioni, dipendenti e collaboratori, sia durante il suo mandato pubblico sia quando lavorava nel settore privato”, ha affermato il portavoce della Casa Bianca ﻿Davis Ingle. “I regali in questione non hanno nulla a che vedere con i doveri ufficiali di governo di queste persone e sono pertanto pienamente consentiti dalle norme legali ed etiche applicabili”.

Trump, scrive il quotidiano Usa, “ha inoltre dato 45.000 dollari a ﻿Margo﻿ Martin, una consulente per le comunicazioni di 31 anni che spesso si avvicina al presidente più di quanto faccia il suo servizio di sicurezza per riprendere in video le attività quotidiane del presidente destinate ai social media, e a Chamberlain Harris, una collaboratrice della Casa Bianca di 26 anni che ricopre il ruolo di assistente esecutiva di Trump. A febbraio Trump ha nominato Harris alla Us Commission of Fine Arts, l’organo che supervisiona la sala da ballo della Casa Bianca e altri progetti edilizi nell’area di Washington”.

Walt Nauta, direttore delle operazioni dell’Ufficio Ovale, sottolinea il ‘Washington Post’, “ha dichiarato di aver ricevuto un regalo di 20.000 dollari dal presidente. Nauta, che percepisce uno stipendio di 175.000 dollari, aveva accompagnato Trump sul ‘famoso’ camioncino per il catering in Turchia” per cambiare aereo come tra l’altro Natalie

Harp.

Harp, collaboratrice di 35 anni che raramente si allontana da Trump, è conosciuta all’interno della Casa Bianca come la “stampante umana”, perché porta con sé un dispositivo portatile per fornire a Trump le copie cartacee di articoli di giornale e post sui social media che preferisce. Harp, Martin, Harris e Nauta hanno tutti legami con Trump risalenti al suo primo mandato e facevano parte della ristretta cerchia di collaboratori che lavorarono per Trump in Florida nel periodo tra le sue due presidenze.

Martin, ricorda il quotidiano Usa, “ha iniziato a lavorare alla Casa Bianca di Trump come assistente stampa nel 2019 e ha continuato a lavorare come addetta stampa per Trump dopo l’insediamento del presidente Joe Biden. Harris ha iniziato la propria carriera alla Casa Bianca ed era conosciuta come la ‘receptionist degli Stati Uniti’ durante il primo mandato di Trump. Nauta è originario di Guam e si arruolò nella Marina nel 2001. Secondo i documenti militari, entro il 2021 era stato promosso al grado di senior chief culinary specialist. All’epoca Nauta lavorava alla Casa Bianca e, secondo i documenti giudiziari, Trump lo promosse a proprio valletto personale”.

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