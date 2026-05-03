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Trump “Esaminerò il piano dell’Iran, possibili nuovi attacchi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Esaminerò a breve il piano che l’Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di salire a bordo dell’Air Force One. “Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi”, ha aggiunto in merito alla possibilità di riprendere le operazioni militari contro l’Iran.
(ITALPRESS).
-Foto; Ipa Agency-

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