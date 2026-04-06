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Trump e le discussioni con i bambini: “Ho 51 anni, Melania è un’attrice”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Ho 51 anni, mia moglie è una star di Hollywood”. Donald Trump senza freni tra battute e invenzioni nei dialoghi con i bambini alla Casa Bianca. Il presidente ospita il tradizionale evento dell’Egg Easter Roll e intrattiene i giovanissimi ospiti in una giornata che sarà poi caratterizzata dalla lunga conferenza stampa dedicata alla guerra contro l’Iran. Nel South Lawn, giornalisti e operatori osservano Trump alle prese con i bimbi. E i microfoni catturano porzioni delle conversazioni a tratti surreali. Tra i giovanissimi ospiti, c’è chi chiede l’autografo del presidente sul proprio disegno. 

“Potrei farvi gli autografi, ragazzi. E voi stasera potreste venderli per 25mila dollari su eBay”, dice Trump con un’improvvisata lezione di business. “Li firmerò… Biden userebbe l’autopen, lui avrebbe l’autopen”, dice facendo riferimento ad uno dei suoi argomenti preferiti. 

 

Trump sostiene che il suo predecessore, Joe Biden, di fatto non firmasse i provvedimenti: lo staff avrebbe provveduto a replicare la firma del presidente con un dispositivo. “Lui non firmava, non era in grado di farlo. Quindi lo inseguivano dappertutto con questa macchinja. Sapete come si chiamava? Autopen!”, racconta Trump ai ragazzini, che ascoltano il racconto con espressioni palesemente perplesse.  

Sulla scena compare la First Lady, Melania. “E lei chi è?”, chiede un bambino. “E’ una star del cinema, è arrivata da Hollywood per essere qui”, la risposta di Trump, che non perde occasione per celebrare il successo di ‘Melania’, il docufilm prodotto da Amazon MGM Studios. 

 

Tra un pennarello e l’altro si parla anche di dati sensibili. “Quanti anni hai?”, la domanda impertinente al 79enne presidente. Trump risponde, abbassandosi l’età di quasi 30 anni: “Ne ho 51”, dice. Potrebbe anche osare di più, a giudicare dalla reazione della bambina alla sua sinistra: “Pensavo ne avessi 46”. Anche tra i giovanissimi spunta almeno un sostenitore entusiasta: “Donald Trump, lei è il più grande presidente”, l’endorsement di un bambino. La risposta? “Grazie, tesoro. Sono d’accordo”. 

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