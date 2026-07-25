Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trump e l’annuncio con il cappellino rosso: “E’ mia intenzione candidarmi alle presidenziali 2028”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tira fuori improvvisamente il cappellino rosso con la scritta ‘Trump 2028’ ed esprime l’intenzione di voler correre per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è alle battute finali del suo discorso (durato circa un’ora) alla cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca quando lancia una provocazione ai media: “Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi come presidente degli Stati Uniti”. Poi indossa il cappellino. “Dovrebbe essere facile – ha aggiunto – Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

#StavoltaVoto alla Festa del Cinema di Roma: il 27 ottobre il lancio della campagna per le europee 2019

22 Ottobre 2018

Farmaceutica, Antonino Biroccio (Gsk) vicepresidente Confindustria Verona con delega a Scienze vita

19 Maggio 2026

Latina, al via il piano per la sostituzione degli alberi malati

2 Febbraio 2018

Italia-Emirati Arabi, Ghribi (GSD-GKSD) incontra Mattarella a Dubai

29 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno