Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trump “Con il Venezuela il più grande accordo sul petrolio della storia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del Paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di “oltre 65 miliardi di barili” dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private.
“Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela: il più grande affare petrolifero della storia mondiale! – scrive su Truth Social il presidente Usa, Donald Trump -. Su mia disposizione, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth lavorando a stretto contatto con l’autorevole Presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e attraverso una partnership con il settore privato hanno garantito agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe in Venezuela, senza alcun costo per i contribuenti americani”. “Questa storica operazione – aggiunge Trump – raddoppia abbondantemente le riserve petrolifere americane, incrementa notevolmente la nostra disponibilità di petrolio e abbasserà in modo sostanziale i prezzi del carburante per tutti gli americani ancora a lungo, contribuendo al contempo a instradare il Venezuela verso un successo straordinario e una grande prosperità”. “Tale accordo rafforzerà enormemente il rapporto, già in crescita, tra Venezuela e Stati Uniti”, conclude.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trovata morta a Gaza Hind, la bimba di 6 anni che aveva chiesto aiuto dall’auto sotto attacco

10 Febbraio 2024

Palermo, 53enne ucciso a coltellate: uomo si barrica in casa, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo

5 Luglio 2026

Anzio, Candido De Angelis: “Ringrazio Millaci per il lavoro svolto, con l’auspicio che possa dimostrare presto la sua innocenza”

25 Ottobre 2018

Putin: “Economia russa? Nessun collasso”. Poi cita l’Italia tra peggiori in Ue per debito pubblico

5 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno