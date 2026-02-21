Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trump aumenta i dazi globali al 15% “Da Corte Suprema decisione anti-Usa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sulla base di un’analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi emessa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa mondiale del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno “derubato” gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finchè non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
“Nel corso dei prossimi pochi mesi, l’amministrazione Trump determinerà ed emetterà le nuove tariffe legalmente ammissibili, che proseguiranno il nostro straordinario processo di successo per rendere l’America di nuovo grande, più grande che mai prima”, conclude Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sicilia e Calabria Inondate

Sicilia e Calabria Inondate

14 Febbraio 2023

Alto Adige, sciatrici cadono da seggiovia all’Alpe di Siusi: morta una donna, l’altra è grave

25 Gennaio 2024

A Wimbledon Sinner batte Kecmanovic e vola agli ottavi

5 Luglio 2024

A Londra esordio vincente per Sinner, ora derby con Berrettini

1 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno