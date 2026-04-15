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Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Donald Trump di nuovo all’attacco di Giorgia Meloni. “Non abbiamo più lo stesso rapporto”, dice il presidente americano a Fox News, all’indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, a cui ha detto di “essere scioccato dalla mancanza di coraggio” della premier sull’Iran. “È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”, ha detto a Maria Bartiromo di Fox News durante “Mornings with Maria”.  

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