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Trump all’Onu: “Mentre altri parlavano di pace io l’ho realizzata, Usa Paese più forte” – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
“Metta fine alla guerra”. E’ il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Vladimir Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

A seguire il suo intervento al Palazzo di Vetro. “Mentre altri hanno parlato, io ho agito. Mentre altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata. Mentre altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate”, si legge nelle anticipazioni del discorso di Trump diffuse dalla Casa Bianca. Il presidente ha rivendicato l’azione della sua amministrazione sul piano internazionale. 

“Mentre altri hanno parlato di coraggio, l’America lo ha dimostrato. Mentre altri hanno promesso forza, io l’ho usata per rendere l’America il Paese più potente del mondo”, ha aggiunto il presidente americano. 

 

L’intervento del presidente Usa all’Onu in diretta. 

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