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Trump al vertice Nato: “Ho parlato con l’Italia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Ho parlato con l’Italia, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è senza speranza”. Donald Trump si esprime così al vertice Nato di Ankara, rispondendo alle domande dei giornalisti con il segretario generale Mark Rutte. Il presidente degli Stati Uniti ribadisce i giudizi sugli alleati che non hanno sostenuto, a suo dire, gli Usa nel conflitto con l’Iran e in particolare nella crisi dello Stretto di Hormuz. Trump manifesta in particolare la sua delusione nei confronti dell’Italia per l’utilizzo delle basi militari durante l’operazione Epic Fury. “L’Italia è stata pessima (very bad, ndr) per quanto riguarda le loro basi, come sapete”, e lo sono stati “anche un paio di altri Paesi”, sottolinea. 

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