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Trescore, professoressa accoltellata da studente. E’ grave. Valditara “Serve legge”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Marzo 2026
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BERGAMO (ITALPRESS) – Si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale, a Bergamo, una professoressa che sarebbe stata accoltellata da uno studente. E’ accaduto, stamane, davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, nel Bergamasco. L’insegnante di francese, di 57 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Indagano i carabinieri. “Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Oggi a Parigi, porrò la questione presso l’evento di lancio del Report 2026 GEM – Global Education Monitoring dell’Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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