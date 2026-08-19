Trepy, i medici rassicurano: “Nessun danno neurologico”

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Migliorano le condizioni dell’attaccante del Cagliari Yael Trepy, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sassari, in cui si trova dopo il principio di annegamento in una piscina, domenica scorsa. Oggi, 19 agosto, la direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Stefania Milia, ha parlato in conferenza stampa. “L’intervento di Areus in pochi minuti è stato decisivo, la vicinanza della base di Olbia ha permesso di soccorrere in fretta Yael Trepy. L’equipe di soccorso ha provveduto all’intubazione, il quadro era sicuramente critico per una grave situazione respiratoria a causa della copiosa presenza di acqua. Non abbiamo rilevato alcuna altra sostanza, questo va ribadito. Le condizioni sono progressivamente migliorate e sono diventate repentinamente soddisfacenti. Abbiamo potuto svegliarlo e rilevare assenza di criticità neurologiche, Yael respira bene, per ora va monitorato e progressivamente potremo costruire un percorso che gradualmente lo porterà fuori dalla terapia intensiva”.

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