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Treno regionale esce dai binari nel Fiorentino, evacuati i passeggeri: nessun ferito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria regionale Firenze–Borgo San Lorenzo, via Pontassieve, dove un treno passeggeri è stato interessato da un inconveniente tecnico in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano (Firenze). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, l’intervento è scattato alle ore 16:15 per verificare le condizioni di sicurezza dei passeggeri a bordo del convoglio. 

Dalle prime informazioni, le ruote di sei carrozze sarebbero uscite dal binario, rendendo necessario l’immediato intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono state inviate due squadre operative, una delle quali successivamente fatta rientrare, oltre a un funzionario della sede centrale incaricato del coordinamento delle operazioni. 

In via precauzionale è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, tutti i passeggeri erano già stati evacuati dal treno grazie all’intervento del personale di Trenitalia e nessuno risulta ferito. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per chiarire le cause dell’accaduto e verificare lo stato dell’infrastruttura ferroviaria. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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