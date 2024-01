Trenitalia e la promozione su WhatsApp: “E’ una fake”

(Adnkronos) – Una promozione a nome di Trenitalia sta girando via WhatsApp e promette viaggi gratis per tutto l'anno, "ma è una offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Lo conferma Trenitalia stesa interpellata dall'Adnkronos. "Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti" aggiunge la società. "Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali" sottolinea Trenitalia. "Questa promozione – ribadisce la società – non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia" —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

