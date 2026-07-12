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Travolta da uno stambecco in Val di Sole, escursionista in ospedale con elicottero

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Un’escursionista di 26 anni di Bergamo è rimasta ferita oggi pomeriggio, domenica 12 luglio, dopo essere stata travolta da uno stambecco. La ragazza stava percorrendo il sentiero degli Austriaci, in Val di Sole (Trento) a circa 2.900 metri di quota, quando lo stambecco è improvvisamente uscito da una grotta, investendola. 

Nell’urto la 26enne ha riportato traumi all’addome e alla caviglia, ruzzolando per una ventina di metri lungo il pendio sottostante il sentiero. Soccorsa da tre operatori della stazione di Vermiglio è stata elitrasportata all’ospedale di Cles per gli accertamenti del caso. 

 

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