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Trasporti, Gibelli (Asstra): “Idrogeno elemento centrale per il percorso di sostenibilità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “La strategia europea considera l’idrogeno un elemento centrale per il percorso di sostenibilità e anche per il Pnrr è diventato un tema decisivo per il Paese. Stiamo portando avanti un importante progetto come l’Hydrogen valley Camuna, che rappresenta un esempio concreto di innovazione e sviluppo sostenibile applicato al trasporto pubblico”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra-Associazione trasporti, intervenendo questa mattina a Milano al convegno ‘Evoluzione della filiere idrogeno per la mobilità; dalle politiche alle progettualità in corso’, nell’ambito di Transpotec-Nme, a Fiera Milano. 

L’evento organizzato da Asstra e H2It, introdotto dai presidenti, Andrea Gibelli e Alberto Dossi, è stato moderato da Cristina Maggi. Durante i lavori, che hanno rappresentato l’evoluzione della filiera dell’idrogeno per la mobilità approfondendo aspetti, H2It ha presentato il ‘Report sull’ecosistema mobilità’ quindi sono stati illustrate le best practice di Sapio, Fnm, Iit Hydrogen, Alstom, Tper, Actv, Sasa, Apt. 

Gibelli aggiunge: “L’idrogeno è una realtà e le aziende di trasporto pubblico italiane sono all’avanguardia nell’utilizzo di questo vettore energetico. Stiamo contribuendo a costruire il futuro energetico del Paese e per questa ragione, senza esitazioni, servono politiche e interventi per far sviluppare ulteriormente questo mercato, che ci permetterà di ottenere maggiore autonomia energetica, vantaggi ambientali, sviluppo tecnologico, crescita economica”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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