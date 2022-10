Trasporti, Ecoitaliasolidale: Capitale nel caos per la pioggia, trasporto pubblico inadeguato

Ancora una volta la Capitale è nel caos per il maltempo, peraltro previsto dalle rilevazioni meteo di questi giorni. Allagamenti, quindi traffico impazzito, trasporto pubblico in tilt. La linea B1 della metro, nella tratta Bologna-Jonio, sospesa per un guasto dalle prime ore della mattina (pare ennesimo calo di tensione elettrica), oltre al classico ed ormai perenne disagio sulla Roma Ostia – la cosiddetta Metromare – sempre per cali di tensione e con il tratto tra Vitinia e Magliana che registra una ‘velocità di crociera’ di 30 km/h, disservizi che hanno interessato soprattutto lavoratori e studenti.

E’ il commento di Fabio Rosati e Piergiorgio Benvenuti, entrambi esponenti nazionali del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Proseguiamo a sostenere che vi è necessità di cambiare passo e competenza nella gestione del trasporto pubblico a Roma , risorse adeguate per rinnovare le infrastrutture ed il parco automezzi ormai datato e che frequentemente causano incidenti, un’adeguata manutenzione delle linee, l’efficienza nel trasporto pubblico garantirebbe la conseguente diminuzione di traffico e quindi di inquinamento. Oltre a strade senza rifiuti e caditoie disostruite dalle foglie impedirebbero i continui allagamenti.

“Un servizio del trasporto pubblico efficiente per l’intera Capitale –proseguono Rosati e Benvenuti – farebbe disincentivare l’utilizzo delle auto e mezzi privati e di fatto diminuire l’inquinamento. Ricordiamo come il nostro Paese si posizioni al primo posto per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi privati e Roma ha il record con il 57% degli spostamenti con vetture private, causando un alto livello di smog, di inefficienza della mobilità nell’area urbana e la mancanza di rispetto per l’ambiente. Ed oggi si è verificato l’ennesimo tilt del traffico cittadino durante la nuova amministrazione Gualtieri a causa della pioggia”.

