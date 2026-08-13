Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Trani, accoltellato durante rissa tra giovani in piazza: morto 18enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne, accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l’altro proveniente da Andria.  

La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, incendia la saracinesca di un minimarket: denunciato a piede libero

17 Luglio 2018

In crescita il traffico merci sulla Linea ferroviaria espressa Cina-Europa

12 Marzo 2026

Ucraina-Russia, Putin propone tregua per 9 maggio. Zelensky: “Chiederò chiarimenti agli Usa”

30 Aprile 2026

Dengue, un caso oggi in Abruzzo

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno