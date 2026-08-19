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Tragedia in Messico, italiano di 38 anni cade dalle scale dell’hotel dove alloggiava e muore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basiglio, nel Milanese, è morto in Messico, cadendo dalle scale. A renderlo noto è la madre, in un post sui social.  

“A voi che siete stati sempre prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo”. 

 

  

“Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il grande amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho” scrive la donna, allegando una fotografia del figlio al mare. 

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