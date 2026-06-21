Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tragedia a Senago, auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale: tre morti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale oggi nel nel comune di Senago, nel Milanese. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un’autovettura con nove giovani a bordo è finita in un canale. Tragico il bilancio, con tre ragazzi morti e altri sei feriti. Sul posto le squadre di soccorso: oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Italia-Cina, Roma lascia Via della Seta. Tajani: “Non è la nostra priorità”

6 Dicembre 2023

Antica Braceria Anzio volley (C/m), Ussia: «Una vittoria che ci voleva, spero ci dia la scossa»

18 Dicembre 2017

Trump “Chi farà affari con l’Iran pagherà 25% dazi su attività commerciali con USA”

13 Gennaio 2026
baroni

Roma-Cremonese, petardo esplode nei corridoi dell’Olimpico: due feriti

4 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno