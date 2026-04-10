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Tragedia a Palermo, morti due operai caduti da una gru

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. L’incidente è avvenuto in via Marturano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano lavorando in quota su piattaforma aerea autocarrata, quando il cestello su cui si trovavano è crollato, facendoli precipitare al suolo. Un impatto violentissimo dal decimo piano, che non ha lasciato loro scampo.  

Nell’incidente è rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell’esercizio commerciale. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia.  

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