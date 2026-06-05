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Tpl: Agens, Anav e Asstra: “Bene attenzione Rixi su copertura costi ccnl”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Le associazioni datoriali Agens, Anav e Asstra “esprimono il proprio ringraziamento” al Governo e al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a seguito dell’incontro tenutosi ieri in serata in merito alla copertura dei costi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 2024-2026. Nel corso della riunione, il Viceministro ha riferito che la prossima legge di bilancio potrà rappresentare lo strumento idoneo per attivare le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo del finanziamento integrale e stabile dei costi contrattuali per tutte le aziende del settore.  

A fronte di questo percorso, le tre sigle datoriali, dimostrando senso di responsabilità, hanno confermato l’impegno a garantire gli adempimenti contrattuali sottoscritti. Agens, Anav e Asstra accolgono inoltre con favore l’impegno del Governo a definire un provvedimento normativo adeguato a risolvere la specificità delle aziende operanti nelle Regioni a statuto speciale, nelle province autonome e nelle Gestioni Commissariali Governative. 

“Valutiamo positivamente l’esito dell’incontro e l’attenzione dimostrata dal Vice Ministro Rixi e dal Governo”, dichiarano congiuntamente le Associazioni. “La conferma di una copertura integrale del CCNL nella legge di bilancio e la volontà di trovare una soluzione normativa per le Regioni a statuto speciale sono passi importanti. 

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