Toyota presenta il nuovo Proace MAX

Toyota presenta una nuova gamma di veicoli commerciali elettrificati a zero emissioni.

Una famiglia di veicoli commerciali leggeri che si caratterizza per un look audace e un design robusto, notevole anche la capacità di carico, protagonista della gamma il Toyota Proace MAX che affianca il Proace City. Per la prima volta debutta il powertrain elettrificato tra i pick-up Toyota, il nuovo look della gamma Proace sottolinea la nuova identità del marchio giapponese, un frontale caratterizzato da linee più pulite nella parte anteriore. La tecnologia di illuminazione si avvale di fari full LED e cerchi in lega dal look più distintivo. Cambiano anche gli interni con il nuovo design del volante e una dotazione più completa che a seconda degli allestimenti si avvale di un display digitale e di un sistema di infotainment aggiornato con navigazione integrata, oltre alla connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto.



È il veicolo commerciale più grande della gamma Toyota Professional, il Proace MAX Electric ha una capacità di carico di 17 m3, grazie alla tecnologia full electric di ultima generazione, la sua autonomia è pari a 420 km nel ciclo WLTP. Le ampie portiere posteriori e la pratica apertura squadrata del portellone con soglia di carico bassa, per la prima volta le portiere si aprono a 270 gradi. Il Van Proace invece è dotato di unità elettrica che beneficia di un’autonomia di 20 km per un massimo di 350 km, la sua capacità di carico arriva fino a 6,6 m3 per un carico utile best-in-class fino a 1.400 kg. Cresce anche il Proace City, leader nel trasporto merci e passeggeri, il furgone giapponese è in grado di trasportare fino a 4.4 m3 di volume di carico e fino a 1.000 kg di carico, la presenza di batterie EV di ultima generazione gli garantisce un’autonomia di 330 km con una sola ricarica di energia. In occasione del Toyota Kenshiki Forum 2023 in programma alla fine di novembre, saranno svelati ulteriori dettagli sui prodotti e servizi Toyota Professional. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)