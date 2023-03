Torvaianica: il calcio protagonista tra fine Aprile e Maggio con il torneo Futsal Springcup

Calcio protagonista tra fine Aprile e Maggio con il torneo Futsal Springcup, organizzato presso il Laurentum Sporting Village di Torvaianica, che vedrà la partecipazione di 27 squadre dei settori giovanili regionali. La competizione, alla sua seconda edizione, partirà il 22 Aprile e vedrà sul campo 10 società in 5 categorie differenti. Sul campo si incontreranno i settori giovanili delle squadre del territorio come Laurentum Sporting Village, società organizzatrice del torneo, United Pomezia, As Mirafin, Santa Palomba, Futsal 1926 di Ciampino, Oratorio San Pietro e Paolo di Aprilia, Ferratella, Vallerano, Eur Massimo e CCCP1987 di Roma.

Cinque categorie in sfida: Piccoli amici ( 2015-16-17 ), Primi Calci ( 2014 ), Pulcini ( 2012-13), Under 13 ( 2010 -11 ) ed Under 15 ( 2008-09 ). Il torneo si svolgerà secondo il regolamento FIGC, previsto per ogni categoria partecipante. In campo, un direttore di gara Ufficiale, cui spetterà non solo la direzione della gara, ma anche la scelta per ogni match del miglior giocatore, del miglior portiere e del premio fair play. Alla fine del torneo, la classifica punti decreterà i premi individuali. Diverse le formule del torneo per ogni categoria. Per i Piccoli amici, girone all’italiana formato da 4 squadre con partite di sola andata. In base alla classifica del girone, la prima classificata si scontrerà con la quarta e la seconda con la terza nelle semifinali.

Le due vincenti giocheranno la finale. Per i Primi calci, i pulcini e l’Under 15 due gironi ognuno da tre squadre. La prima classificata del Girone A si scontrerà in semifinale con la seconda del Girone B e la viceversa. Alle vincenti, la finale. Infine, l’Under 13, che prevede un girone all’italiana di 5 squadre. La prima classificata a fine girone sarà decretata vincitrice. Le partite si svolgeranno durante i week end: 6 gare il sabato e 4 la domenica, la società organizzatrice stima che il torneo vedrà la partecipazione dalle 400 alle 500 persone, segnale di come il calcio giovanile e lo sport in generale siano sempre più radicati sul territorio. Tante le iniziative correlate al torneo. Previste dirette live delle partite ed interviste ai protagonisti, sul canale ufficiale della società, mentre ogni mercoledì sera, su Twitch , andrà in onda una trasmissione in cui rivedere gli hilights e le interviste ai partecipanti. La manifestazione, all’insegna della sportività, dell’ aggregazione e del divertimento, terminerà il 21 maggio con le finali e la manifestazione di chiusura.