Torrespaccata, incendio distrugge appartamento: 130 persone evacuate

Un incendio devastante quello andato in scena nella serata di ieri, intorno alle 19.50, nel quartiere di Torrespaccata: le fiamme hanno divorato interamente un appartamento che si trova precisamente su Viale Ciamarra n. 239. Il pronto intervento ha scongiurato il propagarsi dell’incendio ed ha consentito la messa in luogo sicuro degli occupanti la struttura “ex Buffetti”. La vasta dimensione dell’area ha richiesto anche il supporto del Carro Teli, del Carro auto protettori nonchè la presenza del Capo turno provinciale e del funzionario di servizio. Sul posto anche Polizia e Protezione Civile per supporto alle operazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio. Almeno non in senso di coinvolgimento ”fisico” con traumi o ferite. Perché, in realtà, le persone coinvolte dalle fiamme in senso lato sono ben 130, evacuate dai Vigili del Fuoco che hanno giudicato lo stabile inagibile. L’intervento, dunque, è stato provvidenziale, ma non per la struttura. Troppi danni e troppo rischio per potervi rientrare, e così tutte quelle persone ora sono rimaste senza un tetto sopra la testa. Nel frattempo, proprio in queste ore, si spera in un incontro con il Campidoglio per vagliare una possibile soluzione operativa e rintracciare un punto di accoglienza per mettere le persone al caldo. La delegazione di occupanti aspetta solamente il via libera per l’incontro e l’associazione Unione Inquilini è già al lavoro.

