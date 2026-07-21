Torino, donna trovata morta in casa: nessuna ipotesi esclusa

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico della donna, che ha un’età compresa tra i 30 e 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso della vittima è esclusa dagli investigatori a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per stabilire a quando risale la morte si dovrà attendere l’esito dell’autopsia che potrà far luce anche sulle cause.

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