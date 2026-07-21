Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Torino, donna trovata morta in casa: nessuna ipotesi esclusa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico della donna, che ha un’età compresa tra i 30 e 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso della vittima è esclusa dagli investigatori a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per stabilire a quando risale la morte si dovrà attendere l’esito dell’autopsia che potrà far luce anche sulle cause.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, nessuna riapertura per la discarica di Montello

5 Febbraio 2018

Roma, quarto bus flambè 2021. L’ex presidente Ama Benvenuti: “Immagine negativa che farà il giro del mondo”

26 Febbraio 2021

Gattuso “Chi gioca al calcio vive per notti così, metteremo tutto in campo”

30 Marzo 2026

Si fingono tecnici e truffano ex dipendente Banca d’Italia: bottino da 100mila euro

13 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno