Top 30 città italiane con meno di 5000 abitanti: la classifica completa!

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono quelli più ricercati online? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata

Posizione Località Regione Prezzo medio alloggio 1 Positano Campania 190 € 2 San Vito Lo Capo Sicilia 229 € 3 Portofino Liguria 247 € 4 Maratea Basilicata 241 € 5 Amalfi Campania 175 € 6 Bormio Lombardia 183€

Fonte e classifica completa di posizioni, volume di ricerca, numero di abitanti nonché prezzi medi degli alloggi per destinazione sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#small-cities

Positano al top con San Vito Lo Capo e Portofino a completare il podio

Positano è una meta turistica molto nota, ma forse pochi sanno che il numero di abitanti residenti di questa località non raggiunge neanche le 4000 persone. Positano è la località con maggiore volume di ricerca online con ben 110 mila ricerche medie mensili.

Al secondo e terzo posto San Vito Lo Capo e Portofino con circa 90 mila ricerche. Al quarto posto la perla lucana di Maratea mentre Amalfi chiude la top 5.

Seguono tre tra le località sciistiche del nostro Paese tra le piú amate: si tratta di Bormio in Lombardia, Courmayeur in Valle d’Aosta e Roccaraso in Abruzzo. Chiudono la top 10 due località del Piemonte ossia Stresa e Gavi.

È la Lombardia la regione più rappresentata. Seguono Piemonte, Lazio e Marche

Sono ben 4 le località della Lombardia in questa speciale classifica: Bormio è l’unica in top 10 al sesto posto, seguono Limone sul Garda al 17mo posto, Ponte di Legno al 23mo posto e San Pellegrino Terme al 28mo.

Con ben 3 località ciascuna, invece troviamo Piemonte, Lazio e le Marche. Il Lazio può vantare Ponza, Sperlonga e Castel Sant’Angelo, mentre le Marche vedono menzionate Sirolo, Numana e Gradara.

Con 2 località troviamo Campania (la capolista Positano e Amalfi quinta), Abruzzo (Roccaraso ottava e Castel del Monte 18ma), Toscana (Pienza 15ma e Pitigliano 22ma) e Trentino-Alto Adige (Canazei 16ma e Andalo 25ma).

Una località ciascuna per la Sicilia (San Vito Lo Capo seconda), la Basilicata (Maratea quarta), Valle d’Aosta (Courmayeur settima), ma anche il Friuli-Venezia Giulia, la Puglia (con Peschici 19ma), Sardegna (San Teodoro 26ma), la Calabria con Scilla 29ma e l’Umbria con Norcia a chiudere la top 30.

Quali sono i prezzi delle case vacanza in queste destinazioni?

Sebbene il concetto di piccolo centro suggerisca prezzi bassi per definizione, ciò è vero solo in parte. Alcune località, infatti, benché con una bassa popolazione residente, sono estremamente turistiche e quindi, soprattutto in alta stagione, i prezzi medi degli alloggi hanno davvero poco a che vedere con il concetto di risparmio. Lo dimostrano bene 2 delle località al top della classifica ovvero Positano e Portofino, dove l’alloggio a notte costa in media rispettivamente ben 658 euro per Positano e 375 euro per Portofino. Seguono Courmayeur e Amalfi con oltre 260 euro a notte, così come Andalo, Roccaraso e Sperlonga con oltre 200 euro a notte.

Se l’obiettivo è il risparmio, tuttavia, non mancano le località molto più economiche: non solo Castel Sant’Angelo, Pitigliano e San Pellegrino Terme con poco più di 100 euro a notte, ma anche due località sotto il muro dei 100 euro a notte. Si tratta dell’abruzzese Castel del Monte con 96 euro a notte e di Norcia: la bellissima cittadina dell’Umbria con i suoi 92 euro a notte è la più economica della classifica!

Metodologia:

Holidu ha analizzato il volume di ricerca medio mensile relativo al 2022 su Google tramite il sito Semrush utilizzando come parola chiave il nome stesso dei comuni italiani con una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, sulla base della definizione di “piccolo comune” fornita dall’ISTAT, dal cui ultimo rapporto disponibile inerente alla popolazione residente sono stati selezionati i comuni corrispondenti a tale criterio. Successivamente è stata dunque stilata la classifica dei piccoli comuni più ricercati. Per ciascuna località è indicato il prezzo medio di soggiorno a notte. In caso di uno o più comuni con il medesimo volume di ricerca, è stata data priorità ai comuni con il maggior numero di residenti.

