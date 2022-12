ABRUZZO: RI…SCOPRIRE I SAPORI DEL GUSTO AL RISTORANTE LA FATTORIA DI ROCCARASO

Se siete di passaggio in Abruzzo e vi trovate dalle parti di Roccaraso o Castel di Sangro non potete non assaggiare le mille prelibatezze che vi offre il Ristorante La Fattoria.

La cucina, da sempre curata dalla signora Nicoletta, offre piatti e prodotti tipici della tradizione abruzzese; ma la passione per la ricerca della qualità vi dà anche la possibilità di degustare prodotti tipici di varie Regioni italiane. Così nella selezione di antipasti troverete il Canestrato di Castel del Monte, la mortadellina di Campotosto, il pecorino di Farindola, le salamelle aquilane, ma anche il Culatello di Zibello, il pecorino di Fossa, il prosciutto di Carpegna e tante altre specialità di nicchia italiane.

Tra i primi un’ottima scelta di paste all’uovo fatte in casa: pappardelle ai porcini, chitarrine all’abruzzese, fettuccine al tartufo e poi troccoli con verdura, ravioli di ricotta e gnocchi di patate. Il menu invernale offre anche polenta con salsiccia, sagne con fagioli e zuppe di legumi. Nella proposta dei secondi, preparati rigorosamente alla griglia, carni locali in primis l’agnello, ma anche carni bovine dei pascoli dell’Appennino per la preparazione di tagliate, entrecote, filetti e gli immancabili arrosticini. Per concludere potrete poi deliziarvi con degli ottimi dolci.

Per gli amanti dei vini a La Fattoria è possibile degustare i migliori vini circondati da un arredamento immerso di etichette conosciute e particolari. Non mancano bottiglie pregiate, ma anche quelle classiche hanno un loro posto nel locale. Nulla è lasciato al caso; ogni piatto ha cosi la possibilità di essere accompagnato dal bicchiere più adatto.

LA STORIA

“La Fattoria” è nata nel 1977 come bar ristorante laddove un tempo c’era la masseria e il terreno coltivato della famiglia Bucci. Enzo e Nicoletta fin dall’inizio gestiscono il locale caratterizzandolo con la cucina casereccia e il clima familiare; trasmettono ai propri figli Giuliano, Fabiola, Renata e Giovanna la passione per la ristorazione, professione che va ben oltre la mera preparazione e trasformazione della materia prima e che richiede costanza, cortesia, conoscenza e creatività.

Sulla spinta della crescita del turismo e per offrire ai propri clienti al meglio il servizio apportano al locale successive trasformazioni: nel 1991 realizzano cinque camere, nel 1998 viene ampliata e ristrutturata la sala del ristorante e viene creato il forno a legna per la preparazione delle pizze. E’ da subito Giuliano ad occuparsi della pizzeria e oltre a diventare un bravo pizzaiolo diventa un vero esperto di prodotti gastronomici. Nel 2007 viene creato un giardino all’esterno del locale per l’organizzazione di piccoli eventi e per il servizio di aperitivi in occasione di cerimonie. Ma l’intervento più importante riguarda la ristrutturazione del bar dove al suo posto è stata realizzata la vineria. Ciò che in più di trent’anni non è cambiato è la gestione familiare che continua ad assicurare agli ospiti un servizio all’insegna della buona cucina e dell’ospitalità.

RISTORANTE LA FATTORIA: Ss 17 Km 139, Roccaraso (AQ), 0864 62980

