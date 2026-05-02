Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi si scusa col pubblico: cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Perde le staffe e lancia il microfono con violenza contro il palco. È successo a Tommaso Paradiso durante il concerto che si è tenuto giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, quando a causa di un problema tecnico ha avuto uno scatto d’ira preoccupando i fan presenti in platea.  

Nel corso del concerto, come mostrano i video condivisi sui social, il cantautore romano ha gettato con violenza il microfono a terra, palesemente spazientito. Poi, ha alzato le mani come segno di pace chiedendo scusa al pubblico, tra fischi e applausi.  

 

Il cantante si è preso un momento per placare lo stato di agitazione e poi col microfono alla mano ha spiegato il motivo della sua reazione: “Scusate, si sposta il volume da solo”. In conclusione, per ristabile l’equilibrio ha intonato ‘Oi vita oi vita mia (‘o surdato ‘nnammurato)’, facendo ballare il pubblico.  

Il concerto così è proseguito senza ulteriori intoppi. Il video ha fatto il giro del web, ma sul suo profilo social Paradiso non ha commentato ulteriomente l’accaduto: “Napoli già mi manchi, grazie”, ha scritto il cantautore.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Chieri

Chieri da sogno: batte Novara e vola al quarto posto. La sfida salvezza va a Pinerolo

19 Febbraio 2023

Cyberbullismo, coinvolge 1 ragazzo su 4: a rischio già alle elementari

6 Febbraio 2024

Ucraina, Kiev distrugge nave russa in Crimea – Video

26 Dicembre 2023

Gp Abu Dhabi 2023, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

25 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno