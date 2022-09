Tivoli: incendio in appartamento

In data 9/09 alle ore 11,29 la S.O ha inviato la squadra territoriale di competenza (18/A),quella della Rustica (10/A) più l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte ,a Tivoli ,in via Lago Colonnelle n.19, per incendio appartamento al piano quarto di una palazzina. Giunti su posto i soccorritori VVF hanno tratto in salvo un uomo. Lo stesso è stato recuperato ed affidato alle cure del 118. In corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio e valutare eventuali danni strutturali all’appartamento .Funzionario di guardia ,capo turno provinciale e C.C. sul posto.

