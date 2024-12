Tina Cipollari saluta Uomini e Donne, l’opinionista arriva per la prima volta in Rai: la notizia che spiazza

Colpo di scena clamoroso per Tina Cipollari, nessuno l’avrebbe mai immaginata lontana da Uomini e Donne e invece sta accadendo davvero.

Tina Cipollari si prepara a salutare Uomini e Donne e ad arrivare in un programma televisivo Rai. L’opinionista è per tutti una delle collane portanti del daiting show e immaginarla lontana da questo spazio è davvero difficile. Eppure arriverà in un famosissimo programma.

Una grande svolta per lei che è comunque abituata a stare nel programma di Maria De Filippi, dal quale si è mossa solo per altri show delle reti televisive Mediaset, come ad esempio Verissimo. Ma ad attenderla c’è una grande novità e la notizia ha spiazzato non poco i fan.

Uomini e Donne, Tina pronta ad arrivare in Rai: cosa è stato deciso

Secondo le ultime indiscrezioni Tina Cipollari sarà una delle prossime ospiti di Belve, è questa la news che riguarda la famosa opinionista di Uomini e Donne. A confermare quella che sembrava essere solo una voce è stata proprio Francesca Fagnani, che ha annunciato le sue prossime ospiti nelle sue storie Instagram. Saluta il programma di Maria De Filippi, dunque, ma solo per qualche ora.

Pare che l’intervista della Cipollari abbia coperto quella saltata di Teo Mammucari, che ha lasciato lo studio di Belve dopo cinque minuti che era iniziata l’intervista di Francesca Fagnani. Pare che il conduttore sia rimasto infastidito da alcune domande e così, mentre la giornalista parlava, si è alzato ed è andato via. Non si sa se l’ospitata della Cipollari fosse già prevista o di fatto è stata decisa all’ultimo momento.

L’opinionista di Uomini e Donne sarà tra gli ospiti della puntata di Belve che andrà in onda martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. In questa serata tra gli ospiti ci saranno Valeria Bruni Tedeschi ed Elena Sofia Ricci, tutte donne appartenenti – in modo diverso – al mondo dello spettacolo. La notizia dell’arrivo di Tina Cipollari in Rai ha spiazzato non poco i suoi fan, non capita spesso di vederla lontana da Uomini e Donne e sarà sicuramente interessante vedere come risponderà alle domande della Fagnani.

La giornalista è conosciuta per le sue interviste “difficili” e “puntigliose” e vedere Tina dall’altro lato sarà una vera sorpresa per tutti. Probabilmente la Cipollari parlerà della sua esperienza come opinionista in uno dei programmi più longevi di Mediaset e chissà che la Fagnani non riesca a metterla in difficoltà, del resto la giornalista ci riesce praticamente con tutti i suoi ospiti.